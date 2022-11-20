افتتح الشاب القطري غانم المفتاح من ذوي الهمم، فعاليات مونديال كأس العالم، بتلاوة آيات من القرآن الكريم أمام آلاف الحضور في استاد البيت القطري.

واختارت قطر الشاب غانم المفتاح، الملقب بـ"قاهر الإعاقة"، ليكون خير بداية للمونديال، الذي شهد أولى مبارياته أمس الأحد بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، عن افتتاح بطولة كأس العالم، بتلاوة للقارئ غانم المفتاح، المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي.

• ما هي متلازمة التراجع الذيلي؟

- مرض نادر يحدث بسبب عيب خلقي في الفقرات القطنية.

- يسبب مشكلات في نمو الجزء السفلي من الجسم.

- يشمل أسفل الظهر، والأطراف، والجهاز البولي والتناسلي، والجهاز الهضمي.

- تحدث متلازمة التراجع الذيلي بنسبة 1 : 2.5% لكل 100 ألف مولود.

- تعد المتلازمة شائعة عند مواليد الأمهات المصابات بالسكري.

- لا يوجد سبب واضح لمتلازمة التراجع الذيلي.

- يعتقد الباحثون أن العوامل البيئية والوراثية تلعب دورًا في الإصابة من خلال منع تدفق الدم إلى المنطقة الذيلية للجنين.

- من عوامل الإصابة البيئية المختلفة: شرب الكحول، والتعرض لحمض الريتينويك، واختلال الأحماض الأمينية، ونقص الأكسجين، وتزيد هذه العوامل من احتمالية إصابة الطفل بالمتلازمة.

- تختلف العلامات والأعراض اعتمادًا على شدة الحالة.

- تشمل الأعراض تشوهات العمود الفقري والأطراف السفلية.

- قد يُصاب الطفل بالجنف، وتشوهات أخرى في العمود الفقري تؤثر على الصدر وتؤدي لمشكلات في التنفس.

- تكون عظام الفخذ صغيرة والأرداف مسطحة.

- تكون عظام الساقين غير طبيعية ويصاحبها انخفاضا في الإحساس في الأطراف السفلية.

- تشوهات الجهاز البولي التناسلي.

- قد يواجه الطفل مشكلات في الكلى، ويعاني من كلى حدوة الحصان تؤدي لالتهاب المسالك البولية والفشل الكلوي التدريجي.

- يواجه المصاب مشكلات وتشوهات في المثانة، أو في الأعصاب المسؤولة عن التحكم في وظيفتها.

- تكون فتحة مجرى البول على الجانب السفلي من القضيب والخصيتين معلقتين لدى الذكور.

- الإناث يعانين من اتصال غير طبيعي بين المستقيم والمهبل، وفي بعض الحالات الشديدة لا يتكون أعضاء تناسلية لدى المصاب.

- تشوهات الجهاز الهضمي كانسداد فتحة الشرج والفتق الأربي.

- يعتبر التشخيص المبكر أمر مهم جدًا قبل الولادة عن طريق استخدام الموجات فوق الصوتية للجنين.