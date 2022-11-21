 اتفاقيات مشروعات بأكثر من 56 مليار دولار في معرض الصين جنوب آسيا - بوابة الشروق
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اتفاقيات مشروعات بأكثر من 56 مليار دولار في معرض الصين جنوب آسيا

كونمينج/الصين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 9:40 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 9:40 م
أفادت تقارير محلية صينية اليوم الاثنين أنه تم التوقيع على إجمالي 169 مشروعا باستثمارات تزيد قيمتها على 400 مليار يوان (حوالي 3ر56 مليار دولار)، خلال معرض "الصين جنوب آسيا" السادس ومعرض كونمينج الصيني السادس والعشرين للاستيراد والتصدير.

وذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن المشروعات الاستثمارية، التي تم التوقيع عليها أمس الأحد، ركزت على 12 صناعة رئيسية في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، بما في ذلك الطاقة الخضراء والزراعة الحديثة والتصنيع المتقدم والمواد الجديدة والطب الحيوي.

ويشارك في المعرض، الذي افتتح السبت الماضي في كونمينج، عاصمة مقاطعة يونان، ويستمر لمدة أربعة أيام، 80 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.

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