 مصرع 8 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا - بوابة الشروق
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مصرع 8 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة في كولومبيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:52 م | آخر تحديث: الإثنين 21 نوفمبر 2022 - 10:52 م

أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم الاثنين، تحطُّم طائرة صغيرة في حي بمدينة ميديلين وسط البلاد؛ ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص كانوا على متنها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه لم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات على الأرض، بينما قال مسؤولو الطيران الكولومبيين -في بيان- إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من مطار "أولايا هيريرا".

وتم التعرف على الضحايا، وهم ستة ركاب واثنان من أفراد الطاقم.

ولم تحدد السلطات الكولومبية السبب الدقيق لتحطم الطائرة بعد، بينما أوضح رئيس بلدية ميديلين الكولومبية دانييل كوينتيرو -في بيان- أن الطائرة تعرضت لـ"عطل في المحرك" أثناء الإقلاع.

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