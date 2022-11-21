العثور على جثث 32 شخصا بعد انهيار أرضي شرق الكونغو

قال مسؤول كونغولي، اليوم الإثنين، إنه تم العثور على جثث 32 شخصا على الأقل في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع في شرق الكونغو.



وقال المسؤول ثينابو كينجي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هطول الأمطار الغزيرة بدأ منذ يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية في مدينة ماسيسي.



وأشار كينجي إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في الوقت الراهن على تقييم الأضرار وإنقاذ الناجين وإحصاء عدد القتلى.



وذكر كينجي إن الكثير من الأضرار تتركز في مجتمعات روبايا وبيهامبوي، حيث تضررت عشرات المنازل هناك.



ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية اليوم الاثنين، مع بدء موسم الأمطار في الكونغو في أكتوبر ويمكن أن يستمر حتى مايو المقبل.