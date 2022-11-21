برلين تطالب أنقرة بضبط النفس بعد غارات جوية في شمال سوريا والعراق

طالبت الحكومة الألمانية أنقرة بضبط النفس بعد غارات جوية للجيش التركي على مواقع لميليشيات كردية في شمالي سوريا والعراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورجر اليوم الاثنين في برلين: "ندعو تركيا إلى التصرف وفقا لمبدأ التناسب واحترام القانون الدولي"، مضيفا أنه لا يتعين على تركيا وجميع الأطراف الأخرى المعنية "فعل شيء من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شمال سوريا والعراق".

وذكر بورجر أن احترام القانون الدولي على وجه الخصوص يعني أنه يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، وقال: "التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين محتملين جراء هذه الضربات الجوية التركية مقلقة للغاية". وفي إشارة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، أوضح المتحدث أن "حق الدفاع عن النفس لا يشمل الحق في الانتقام".

ووصفت تركيا الغارات التي شنتها بأنها رد على تفجير إسطنبول الذي خلف ستة قتلى، مضيفة أن الضربات كانت موجهة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.

واستندت وزارة الدفاع التركية في ذلك إلى حق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وكتب إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على "تويتر" أن الوقت قد حان "للقصاص".