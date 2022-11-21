إيران تقصف مراكز لجماعات كردية معارضة بكردستان العراق

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قالت وكالة الأنباء العراقية إن مقرات تابعة لثلاثة أحزاب إيرانية معارضة تعرضت لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، الليلة الماضية، داخل إقليم كردستان شمال العراق.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي شهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن "الحرس الثوري (الإيراني) استهدف مجددا أحزابا كرديّة إيرانية"، من دون أن تعطي أي حصيلة للخسائر البشرية من جراء هذه الضربات التي شنت عند حوالى منتصف الليل.

وأكد الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" وتنظيم "كومله" القومي الكردي الإيراني أن الضربات استهدفت منشآتهما في هذه المنطقة بشمال العراق.

وفي 14 نوفمبر، خلف قصف صاروخي وضربات شنتها إيران بطائرات بلا طيار ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية قتيلا و8 جرحى في كردستان العراق.

وتتهم الحكومة الإيرانية هذه الجماعات المعارضة بإثارة الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل قوات الشرطة.

وكان عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين قد وجهوا تحذيرات في هذا الشأن إلى السلطات في بغداد وأربيل، مطالبين إياها بتحييد هذه الجماعات المعارضة.