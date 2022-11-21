أوكرانيا: تلقينا مساعدة مالية بأكثر من 23 مليار دولار منذ الغزو الروسي

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، إن أوكرانيا تلقت أكثر من 23 مليار دولار، في شكل مساعدات مالية دولية منذ بداية غزو روسيا للبلاد.



وذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين عن شميهال قوله، إن "أوكرانيا تلمس دعما قويا من العالم. حصلنا على أكثر من 23 مليار دولار كمساعدة مالية دولية منذ بداية الأزمة، بما في ذلك 4.8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي و8.5 مليار دولار من الولايات المتحدة".



وأفادت انترفاكس بأن تصريحات شميهال جاءت خلال اجتماع حكومي عقد يوم الجمعة الماضي، ونقلت عنه وسائل إعلام أوكرانية.



وقال شميهال إن الأموال غطت نفقات ميزانية مهمة، بما في ذلك سداد أجور موظفي القطاع العام وأصحاب المعاشات ومشردين ودعم القدرة المالية لمجتمعات محلية.



وتابع أن "دعم دول شريكة ومؤسسات مالية دولية سيكون لها أهمية كبيرة لنا في العام المقبل".



وقال إن من المتوقع أن تحصل أوكرانيا على حزمة مساعدات مالية بقيمة 18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في عام 2023، ما سيعوض عجزا للنفقات غير الدفاعية. كما تأمل أن يوافق الكونجرس الأمريكي على مخصصات قدرها 37.7 مليار دولار.