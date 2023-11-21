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أعلن نادي برشلونة عودة فرينكي دي يونج، لاعبه الهولندي، للتدريبات بعد الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرًا.

وتعرض دي يونج لإصابة عبارة عن التواء في الكاحل يوم 24 سبتمبر الماضي، وغاب لمدة 61 يوما ولم يلعب 10 مباريات الماضية مع الفريق الكتالوني.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة قد كشف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ13 من منافسات الدوري الإسباني أن دي يونج سيعود بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد برشلونة لمواجهة رايو فايكانو يوم السبت المقبل في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني، في لقاء يستضيفه ملعب دي فايكاس معقل الفريق المدريدي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة إذ يبتعد عن ريال مدريد الوصيف بفارق نقطتين وكذلك جيرونا المتصدر.