أحيا المئات في تركيا، ذكرى أطفال غزة في يوم الطفل العالمي، وذلك في ظل العدوان الوحشي الذي تشنه إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع، وأسفر حتى الآن عن استشهاد آلاف الأطفال.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 33 ألف مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال، مؤكدا أن النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة.

وأضاف أن "النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية، أوقفوا إطلاق النار الآن".

وبالتزامن مع إحياء يوم الطفل العالمي، قالت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، إن أكثر من 5 آلاف طفل، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب، استُشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.