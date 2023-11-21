وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل يبحثان ضرورة منع التصعيد الإقليمي وزيادة المساعدات لغزة

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، أهمية زيادة المساعدات الإنسانية واستدامتها، وحماية المدنيين في غزة.

وبحسب بيان صادر عن السكرتير الصحفي للدفاع الأمريكية، مساء الثلاثاء، أكد «أوستن» خلال الاتصال الهاتفي دعم واشنطن لإسرائيل، وأهمية منع التصعيد الإقليمي.

وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، أن إطلاق سراح حركة «حماس» لبعض المحتجزين قد يستغرق ساعات، إن لم يكن أياما بعد التوصل إلى اتفاق.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تتوقع أن يكون بعض المحتجزين «في حالة سيئة للغاية»، لافتًا إلى أن سلامة وأمن المحتجزين يقع على سلم أولويات واشنطن.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن اتفاقا بشأن الإفراج عن محتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة بات وشيكا جدا.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «نحن قريبون جدا من الاتفاق، وسنتمكن من إعادة بعض من هؤلاء المحتجزين إلى عائلاتهم قريبا جدا».