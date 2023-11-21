إحصائيات حكومية: 21 ألف شهيد ومفقود فلسطيني في حرب إسرائيل على غزة

قالت إحصائيات حكومية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن نحو 21 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدوا في حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي، على القطاع المستمرة لليوم 46.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة خلال مؤتمر صحفي وسط قطاع غزة، إن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 14128 بينهم أكثر من 5840 طفلًا، و3920 امرأة، ما يعني أن 69% من الضحايا هم من فئتي الأطفال والنساء.

وذكر الثوابتة أن عدد المفقودين بلغ أكثر من 6800 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثثهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأوضح الثوابتة، أن الشهداء من الكوادر الطبية ارتفع إلى 205، فيما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، و62 صحفيًا.

وذكر أنه "في إطار مسلسل الحرب على المستشفيات، استهدف الجيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمالي قطاع غزة بالقصف مما أدى إلى مقتل ثلاثة أطباء وإصابة عدد أخر داخل المستشفى".

وقال إن جيش الاحتلال: "استمر بمحاصرة وقصف المستشفى الاندونيسي بشكل مباشر الأمر الذي أدى إلى ارتقاء ووقوع العشرات من الضحايا".

وأضاف أنه ما زال هناك العديد من القتلى داخل المستشفى الاندونيسي يمنع الجيش الاحتلال دفنهم، إلى جانب تحويله مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية.

وأفاد المتحدث الحكومي بارتفاع عدد المصابين عن 33 ألفًا أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وقال إن عدد المقرات الحكومية المدمرة في هجمات إسرائيل بلغ 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة كليا 83 مسجدا، و170 مسجدا دمر جزئيا، إضافة إلى استهداف ثلاثة كنائس.

وبالنسبة للوحدات السكنية، بلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 44 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 230 ألف جزئيا "ما يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان".