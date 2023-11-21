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أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، على استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان (احميها من الختان) وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وأوضحت أن الفعاليات تضمنت تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 27 ألف و852 من الأهالى والمواطنين داخل 35 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان .

وقد كشفت الدكتورة هدى مصطفى أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين.

فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف .