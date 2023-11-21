المقاومة تجدد قصفها للقوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد العراقية والشدادي السورية

جددت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، قصف قاعدتي عين الأسد الجوية العراقية وقاعدة الشدادي في سوريا لاستهداف القوات الأمريكي التي تتمركز في القاعدتين للمرة الثانية اليوم.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع مساء اليوم أنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد غربي العراق، وقاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوبي مدينة الحسكة السورية بالأسلحة المناسبة وقد تمّت إصابة القاعدتين بشكل مباشر".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في وقت سابق من هذا اليوم استهداف قاعدتي عين الأسد في العراق والشدادي في سوريا، ليرتفع إجمالي عدد الضربات التي وجهتها المقاومة الإسلامية في العراق للقواعد العسكرية العراقية والسورية التي تضم قوات أمريكية وقصف إيلات داخل الأراضي المحتلة إلى نحو 60 عملية استهداف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من الشهر الماضي.