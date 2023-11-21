محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد مقاطعة قوانغدونج الصينية تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الإثنين، وفدًا من مقاطعة قوانغدونج الصينية بحضور يانج يي القنصل العام لدولة الصين، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأكد المحافظ، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية.

وشدد على أن المحافظة حريصة دائمًا على تعزيز العلاقات على جميع الأصعدة، وخاصة في المجال الاستثماري، ولعل ما تمتلكه الإسكندرية من مقومات سياحية بكونها أقدم سكندريات العالم؛ وعاصمة للفن والثقافة حيث تضم العديد من الآثار مختلفة العصور، وأيضًا كونها العاصمة الاقتصادية الثانية لمصر كل ذلك يجعلها جاذبة لاستثمارات مع كبرى الدول الاقتصادية.

ووجه قنصل عام الصين والوفد المرافق له الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، معربين عن سعادتهم لزيارة الإسكندرية، حيث تتشابه بشكل كبير مع مقاطعة قوانغدونج، والتي تضم أكبر موانئ الصين، كما تحتوي على العديد من المصانع والشركات الكبرى فهي تعد من أهم المدن الاقتصادية بالصين.

من جانبه رحب المحافظ، بكل الشركات الصينية التي ترغب في الاستثمار على أرض عروس البحر المتوسط، مؤكدًا الاستعداد التام لتذليل التحديات لإقامة المشروعات التنموية التي تأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأهدى الوفد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جائزة الصداقة، وهي أعلى جائزة يتم إهدائها من المقاطعة لحاكم غير صيني، تقديرًا لجهوده في دعم التعاون بين المدينتين.