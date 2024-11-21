حزب الله يعلن استهداف المقر الإداري لقيادة لواء حولاني شمال مدينة عكا بصلية صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف المقر الإداري لقيادة لواء حولاني شمال مدينة عكا بصلية صاروخية.
وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن الاستهداف وقع الساعة 11:45 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، موضحًا أنه يأتي «دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه».
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، مرتين برشقة صاروخية؛ الأولى عند الساعة 7:30، والثانية الساعة 11:10.
وأشار إلى «استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند بوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة، عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الخميس».
ولفت في بيان آخر إلى استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصلية صاروخيّة، الساعة 8:30 صباحًا».