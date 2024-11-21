سميرة سعيد تحيي أرشيفها الفني عن طريق الذكاء الاصطناعي

بدأت الديفا سميرة سعيد خطوة جديدة ومبتكرة في الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة بطريقة حديثة.

تأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

وفي إطار جهودها المستمرة لإحياء أرشيفها الفني، تعمل الفنانة سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على يوتيوب بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية.

يُذكر أن فريق عملها يعتمد على أحدث التقنيات الحديثة لتحسين جودة الصوت والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى "كليبات، البومات، حفلات" بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات فى الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

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