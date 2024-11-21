حبس طبيب أمريكي 190 عامًا لتلاعبه بالأكياس الوريدية في الجراحات

أصدرت محكمة أمريكية اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 190 عاما بحق طبيب تخدير في مدينة دالاس ، بتهمة حقن مادة حاصرة للأعصاب وأدوية أخرى في أكياس من السوائل الوريدية في مركز جراحة كان يعمل به، مما أدى إلى وفاة زميل في العمل وتعرض عدد من المرضى لحالات طوارئ في القلب.

وبدأت حالات الطوارئ بعد يومين من إخطار رينالدو ريفييرا أورتيز بخضوعه لتحقيق تأديبي في واقعة كشفت عنه أنه "انحرف عن مستوى الرعاية" أثناء عملية تخدير عندما تعرض مريض لحالة طبية طارئة.

وقال أورتيز، الذي كان له تاريخ من الإجراءات التأديبية ضده، لأطباء آخرين إن المركز يحاول معاقبته و إلحاق ضرر جسيم به .

وتظهر وثائق المحكمة أن أورتيز، الذي جرى اعتقاله في سبتمبر 2022 وأدين في أبريل، لم يمثل أمام المحكمة الاتحادية عند النطق بالحكم.