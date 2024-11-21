مدعي المحكمة الجنائية الدولية: نعول على تعاون الأطراف بشأن مذكرات الاعتقال

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ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، جميع الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب نظام روما، وذلك بعد إصدار قرار اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأضاف "نعول على تعاون كل الدول الأطراف في نظام روما بشأن تنفيذ ما ورد بمذكرات الاعتقال"، مؤكدا "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف وتقلص المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

في وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

علاوة على ذلك، تضيف المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك مصلحة في إبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".