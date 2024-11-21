21 لاعبا في قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق لمباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يستضيف البنك الأهلي في الخامسة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة بيراميدز لمباراة الغد كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا .

الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.