تعليم القاهرة تؤخر عقد امتحانات شهر نوفمبر إلى بداية ديسمبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024-2025 للمراحل التعليمية الثلاثة "ابتدائي - إعدادي – ثانوي".

وتبدأ الامتحانات من يوم الأحد، الموافق1 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

وكان عدد من المحافظات، قد أعلنت عن بدء امتحانات شهر نوفمبر الأحد المقبل، مما تسبب في اعتراض المعلمون وأولياء الأمور على موعد بدء الامتحانات؛ نظرا لعدم انتهاء شرح المنهج المقرر لشهر نوفمبر الموجود في خريطة توزيع المناهج، وقالوا إن توزيع منهج شهر نوفمبر مستمر حتى 30 نوفمبر، أي أن الامتحانات تبدأ قبل انتهاء شرح منهج شهر نوفمبر بأسبوع كامل.

وقال عمرو رشاد، معلم لغة عربية، إن "الجدول به مخالفات في توزيع منهج شهر نوفمبر، فمثلا درس التوكيد في شهر ديسمبر وموضوع في امتحان شهر نوفمبر".

وأوضح شريف محمد، معلم رياضيات، أن "الجدول خطأ ومخالف لتوزيع المنهج الذي ينتهي يوم 30 نوفمبر"، وتابع: "إزاى نمتحن قبلها بأسبوع؟".

وقالت سعاد أحمد، ولية أمر، إن "موعد الامتحان مبكر جدا، لم يتم الانتهاء من المناهج، ضغط كبير جدا على الطالب وولي الأمر والمعلم"، واتفقت معها رانيا الديك، ولية أمر، وقالت: "مالحقناش نخلص الحاجات اللي هيمتحنوا فيها، وفي دروس لسه ما أخدوهاش، طيب تتذاكر إمتى؟".

وطالب أولياء الأمور والمعلمون، المديريات التعليمية، بتغيير موعد بدء الامتحانات لبداية شهر ديسمبر.