- سليمان: تصدير كميات من أعلاف الأسماك ودواجن مجمدة ومصنعاتها وبيض لبعض الدول العربية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار 580 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، شملت منح 111 تصريحا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح ممارسة النشاط وفق ضوابط واضحة ترفع مستويات الأمان الحيوي وتزيد من الإنتاجية.

وأوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تمت الموافقة على 547 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، توزعت بين 344 تسجيلة محلية و203 تسجيلات مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشددا على أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وخفض الهدر وتحسين اقتصاديات التربية.

وأشار سليمان، في بيان اليوم، إلى الموافقة على اعتماد تمويلات جديدة ضمن المشروع القومي للبتلو بقيمة 301 مليون و320 ألف جنيه، لصالح 243 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 3348 رأس ماشية، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 11 مليار و837 مليون جنيه، استفاد منها نحو 46,659 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، وإجمالي الرؤوس الممولة حوالي 547,058 ألف رأس ماشية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أنه قد تم أيضا خلال الفترة ذاتها منح 71 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي، للتوسع المنظم خارج الكتل السكنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التجانس لـ39 مصنع أعلاف تضم 70 خط إنتاج مخصصا للدواجن والماشية والأسماك تمهيدا لإصدار تراخيص التشغيل.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح سليمان، أنه تم إعدام شحنة بكمية 2 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها، وذلك من خلال لجان ممثلة لكل الجهات المختصة، بالإضافة إلى تنظيم 9 ندوات توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات تناولت الممارسات الأفضل في تغذية ورعاية القطعان وسُبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية لنقل المعرفة التطبيقية لصغار المربين.

كما تمت الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض التفريخ وبيض المائدة بمختلف صوره إلى بعض الدول العربية، فضلا عن أنواع من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، مما يعكس ارتباط تطوير الإنتاج المحلي بالقدرة على المنافسة خارجيا وفق أعلى اشتراطات الجودة والسلامة.