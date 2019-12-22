مصادر تكشف ملامح التغيير الوزاري: المشاط للاستثمار ومروان للعدل وقصير للزراعة وجامع للصناعة

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قالت مصادر مطلعة لـ«الشروق» إن التغيير الوزاري المرجح إجراؤه غدا الأحد، بجلسة البرلمان المزمع عقدها في تمام الثانية عشر ظهرا سيشمل تغيير قرابة 7 حقائب وزارية قد تصل إلى 10 حقائب.

وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري سيتضمن تولي عمر مروان وزارة العدل، والسيد قصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرة للصناعة، ورانيا المشاط وزيرة للاستثمار وقطاع الأعمال، وعلاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وزيرا للشؤون النيابية.

ورجحت المصادر أيضا أن تتولى مايا مرسي وزارة التضامن خلفا لغادة والي، وأن يتم دمج وزارة السياحة مع وزارة الآثار.

وأشارت المصادر إلى أن هالة السعيد، من المرتقب أن تتولى منصب نائب رئيس الوزراء، إضافة لتولي حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي.

كما سيتولى وزير الكهرباء محمد شاكر المرقبي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الخدمية.

على أن يتولى وزير الدفاع منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية والعسكرية.

وذكرت المصادر أن وزراء الداخلية والخارجية والمالية والتعليم والصحة والتموين والتنمية المحلية والري والهجرة مستمرون في مواقعهم.