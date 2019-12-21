تعرف على 6 كتب هي الأصل الأدبى لمسلسلات تُعرض الآن على «نتفيلكس»

منصة الترفيه الأمريكية تعلن عن مواسم جديدة لعدة مسلسلات عام 2020



بعد مرور 22 عاما على بدايتها كشركة صغيرة لبيع أقراص الـDVD وإيصالها عبر البريد إلى أبواب المنازل مقابل اشتراك شهرى، وارتقائها لتصبح منصة رقمية تدخل عالم الإنترنت والمحتوى الرقمى والـBluــRay، ثم تطورها لتغزو الأجهزة المحمولة فى كل مكان على هيئة تطبيق يمكن تحميله عبر متجر التطبيقات، تمكنت شركة «نتفليكس» الأمريكية من التربع على عرش الترفيه بالعالم؛ حيث صارت مشاهدة الأفلام والمسلسلات سهلة ومتاحة للجميع من داخل المنزل، ثم انطلقت «نتفلكس» بعدها، سعيا منها للحفاظ على مكانتها، للبحث بين صفحات الكتب والروايات عن القصص الشيقة والمثيرة التى يمكن تحويلها إلى عمل تليفزيونى يضاف إلى قائمة أعمالها، وفى السطور القادمة تستعرض «الشروق» الأصل الأدبى لـ6 مسلسلات تُعرض حاليا عبر منصة «نتفلكس»، ومن المنتظر استمرار عرض مواسمها الجديدة خلال العام المقبل:

استوحى مؤلفو مسلسل Mindhunter الأحداث من خلال سلسلة من الجرائم الحقيقية التى تم نشر وقائعها فى كتاب بنفس الاسم، وهو كتاب يأخذ القارئ فى جولة لوحدة مكافحة الجرائم المتسلسلة داخل «مكتب التحقيقات الفيدرالى الـFBI»، التى يرأسها «جون إى دوجلاس» و«مارك أولشاكر».

وأيضا داخل «وحدة علم السلوك» داخل مكتب التحقيقات، والتى تقوم بتنظيم المقابلات بين الأطباء النفسيين والقتلة المتسلسلين من أجل تقويم سلوكهم ووضع أيدى العملاء الفيدراليين على الحقيقة وراء ارتكابهم لتلك الجرائم.

ولقد أذاعت شبكة «نتفلكس» موسمين حتى الآن من المسلسل، يمكن لعشاق أدب الجريمة والإثارة، ومن يملكون فضول التعرف على الطريقة التى تجرى بيها التحقيقات الأمريكية داخل مبنى الـFBI مشاهدته، وقد تم تأجيل الموسم الثالث من المسلسل لحين انتهاء المخرج «دايفيد فينشر» من تصوير مشروع فنى آخر لـ«نتفلكس»؛ هو فيلم يروى قصة حياة كاتب السيناريو الأمريكى «هيرمان مانكيفيتيس» مؤلف فيلم «المواطن كين» الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلى عام 1942.

استند مؤلفو مسلسل Queen of The South فى كتابة السيناريو على عدة أحداث وردت فى عمل تليفزيونى آخر؛ هو مسلسل روائى طويل ــ أو ما يطلقون عليه اسم Soap Opera ــ بعنوان La Reina Del Sur، وهو مستوحى بدوره من رواية إسبانية بنفس الاسم للكاتب «آرتورو بييرز ريفيرتى» تدور أحداثها حول امرأة فقيرة من جنوب المكسيك تتمكن من تكوين ثروة ضخمة عن طريق الاتجار بالمخدرات.

ولقد أذاعت «نتفلكس» حتى الآن ثلاثة مواسم من المسلسل، كل موسم يضم 13 حلقة، ولم تعلن بعد عن ميعاد إذاعة الموسم الرابع.

تبنى صناع مسلسل Umbrella Academy مجموعة قصصية من إحدى سلاسل الرسوم المتحركة الهزلية، التى تعرف بـ«الكوميكس»، من أجل تحويلها للشاشة الصغيرة، قام بتأليفها المغنى الأمريكى «چیراد واى» بالاستعانة بمؤلف قصص الرسوم الهزلية البرازيلى «جابرييل بوه»، وتدور أحداثها حول مجموعة من الإخوة والأخوات يتمتعون بقدرات خارقة للطبيعة نشأوا فى أسرة بالتبنى، وقرروا لم الشمل مجددا بعد أعوام طويلة من أجل حل لغز وفاة أبيهم الغامضة، ومن أجل حماية الأرض كما يتضح بعد ذلك من خطر وشيك منذر بنهايتها كديدن الرسوم الهزلية.

ولقد لاقى الموسم الأول من المسلسل بعد عرضه ــ والذى بلغ عدد حلقاته عشر حلقات ــ نجاحا كبيرا؛ حيث أثنى الجمهور والنقاد على حد سواء على براعة المخرج فى اختيار طاقم العمل وفى استخدام المؤثرات البصرية، وبدأت «نتفلكس» فى التحضير لموسم ثان بالفعل، من المقرر عرضه فى النصف الثانى من العام المقبل 2020.

ويُعد مسلسل V Wars مثالا آخرا على الاقتباس الفنى من الرسوم الهزلية (الكوميكس)؛ حيث أُخذِت قصة العمل من سلسلة كوميكس بعنوان Chronicles of the Vampire Wars للكاتب الأمريكى جوناثان مابيرى»، تروى قصة عالم يدعى «د.لوثر» يحاول هو وصديقه إيقاف تبعات مرض غامض أصاب بنى البشر فأحالهم لمصاصى دماء، حيث يسود الهرج والمرج ويصبح الوضع منذرا بوقوع حرب بين البشر ومصاصى الدماء، ولقد بدأ عرض الموسم الأول على «نتفلكس» يوم الخامس من ديسمبر الماضى، لذا يستطيع القراء ــ والمشاهدون ــ من محبى الرعب وقصص مصاصى الدماء البدء فى متابعة المسلسل.

وتم اقتباس قصة مسلسل The Witcher من سلسلة روايات من أدب الفانتازيا للروائى البولندى «أندريه سابكوسكى»، تدور أحداثها حول «جيرالت من ريفيا» المحارب الجسور وصائد الوحوش الذى تجمعه الصدفة بأميرة صغيرة حسناء محملة بسر خطير للغاية، وإحدى المشعوذات بالغات القوة، وقد أعلنت «نتفلكس» بدء عرض الحلقة الأولى من الموسم الأول يوم 20 من شهر ديسمبر الحالى، وقررت بالفعل إنتاج موسم ثانى ولكن لم يتم تحديد ميعاد لعرضه حتى الآن.

كما شكلت رواية You للروائية الأمريكية «كارولين كيبنيس» الحبكة الرئيسية للمسلسل الذى يُعرض حاليا عبر شبكة «نتفلكس» بنفس الاسم، وتدور أحداثه حول «چو جولدبيرج»، مدير إحدى المكتبات بنيويورك الذى يقع فى غرام واحدة من عملائه، هى «چینیفر بيك»، وسرعان ما يصبح مهووسا بها، فيلجأ لاستخدام كل مهاراته فى التكنولوچیا والتواصل عبر الإنترنت من أجل دفع فتاة أحلامه تلك للوقوع فى غرامه بدورها.

ومن المقرر بدء عرض الجزء الثانى من المسلسل يوم 26 من ديسمبر الحالى، بحيث يتم عرض الجزء الأكبر من الحلقات فى العام الجديد، وهى بداية رومانسية رقيقة لعام نأمل أن يكون سعيدا وحافلا بالمزيد من الأعمال الأدبية والفنية المميزة.