قدرات جامعة القاهرة التنافسية تحصل على 100% خلال التصنيفات الدولية لعام 2019

الخشت: الجامعة الوحيدة المتواجدة في 21 تخصصًا في تصنيف Qs و7 تخصصات أخرى في "التايمز"

4038 بحثًا بالدوريات الدولية.. و170 اتفاقية تفاهم ودرجات علمية مشتركة

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تصدرت التصنيفات الدولية ورفعت قدراتها التنافسية مما ساهم في تحسين سمعتها الدولية والتي حصلت فيها على نسبة 100%، وهو ما منح الجامعة فرصًا إقليمية و دولية لخريجيها، وتسبب في زيادة غير مسبوقة في أعداد الوافدين بها.

وأضاف خلال تقرير حصاد البحث العلمي لعام 2019، أن الجامعة ضمن أفضل الجامعات العالمية المرموقة في 8 تصنيفات دولية، ودخلت لأول مرة في تاريخها في الفئة من 301-400 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي الصيني ARWU، بتقدم فئة مئوية كاملة خلال عام، متصدرة الجامعات المصرية، ومتقدمة في 14 تخصصًا علميًا في التصنيف نفسه في مجال التخصصات، وتقدمت في تصنيفQS البريطاني في عدد 21 تخصصا بنسبة 110%، وجاءت ضمن أفضل 300 جامعة في التوظيف بنسبة زيادة بلغت 25%، ودخلت العلوم الاجتماعية والإنسانية التصنيف الدولي لأول مرة.

وأشار إلى تقدمها في تصنيف التايمز العالمي للتخصصات، وقفزت 150 مركزًا دفعة واحدة بنسبة ارتفاع 30%، وجاءت على رأس 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر، والجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل الجامعات العالمية في 7 تخصصات علمية.

ونوه إلى أن الجامعة قفزت 176 مركزًا عالميًّا دفعة واحدة في ستة أشهر، وبنسبة ارتفاع 20 %.

وأكد دعم وتطوير منظومة البحث العلمي خلال عام 2019، عبر زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي بنسبة 100%، وزيادة مكافأة النشر في مجلتي ساينس وناتشر إلى 150 ألف جنيه، وتقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثها في المجلات الدولية، وإنشاء منصة للنشر الدولي ولتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية، وتوفير أحدث الأجهزة المستخدمة في البحث العلمي، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، بالإضافة إلى تعديل معايير جوائز الجامعة لربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة، واستحداث ورصد جوائز للمشروعات البحثية في المجالات الابتكارية مثل جائزة لأفضل 3 كليات من حيث مؤشرات النشر الدولي، وأفضل 3 أقسام علمية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة نشرت 4038 بحثًا علميًا في الدوريات العلمية المصنفة دوليًا بزيادة 3.43%، وحصلت على 25.9% من اجمالي جوائز الدولة في عيد العلم 2019، و20% من انتاج مصر في البحث العلمي المنشور عالميًا، وزيادة معامل التأثير والاستشهادات بالبحوث العلمية بنسبة 17.11%، وتم إنشاء اول مركز تدريب ودليل مصري للتعامل الأخلاقي مع حيوانات التجارب.

وأوضح أنه تم رصد 22 مليون جنيه للكليات المصنفة، وتمويل المشروعات في المجالات الابتكارية، واستحدثت الجامعة كليات وبرامج تؤهل خريجيها لوظائف المستقبل منها أول كلية دراسات عليا لعلوم النانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توقيع 170 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، وإنشاء درجات علمية مشتركة، وتطوير المنظومة التعليمية وتبادل الأساتذة.

وذكر أن الجامعة ساهمت في نحو 98 مشروعًا بحثيًا في عدة مجالات، كما ساهمت في مشروعات قومية بلغت 32 مشروعًا بحثيًا، ورصدت 10 ملايين جنيه للكلية التي يتم تصنيفها ضمن أفضل 100 في التخصصات العلمية المختلفة، و12 مليونًا و500 ألف جنيه لعدد من المشروعات التطبيقية والابتكارية، وقدمت 35 مشروعًا ابتكاريًا وبراءة اختراع في جميع المجالات.