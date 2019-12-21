وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري ديروط وسمالوط على النيل بمحافظتي أسيوط والمنيا

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد إبراهيم معدلات تنفيذ محور ديروط على النيل، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن طول المحور يبلغ 29 كم وعرضه 21 متر بواقع حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه، كما يشمل 16 عملا صناعيا بواقع 12 كوبرى، منها 3 كبارى رئيسية هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري على ترعة الإبراهيمية وخط سكة حديد القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي، إلى جانب 4 أعمال صناعية تشمل 3 بربخ مخرات سيول ونفق واحد لحل مشكلة تزاحم التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول.

وأضاف الوزير أن كوبري النيل يبلغ طوله 865 متر، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي القاهرة/ أسيوط بالطريق الزراعي الغربي عابرا نهر النيل وخط سكة حديد القاهرة/أسوان جنوب مدينة ديروط.

كما تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ محـور سمالوط الحر بمحافظة المنيا والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه بطول 24 كم وعرض 21 متر، ويضم حارتين مروريتين بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه. وقال الوزير إن المحور يشمل 4 كباري رئيسية، كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي وكوبري أعلى نهر النيل وكوبري على ترعة الإبراهيمية وخط سكة حديد القاهرة/ أسوان والطريق الزراعي الغربي وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي.

وأضاف أن المحور يشمل عدد 43 عملا صناعيا بواقع 26 كوبري و17 نفقا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، موضحا أنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في 30 يونيو القادم وسيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي القاهرة/ أسوان شمال مدينة سمالوط.

وأكد وزير النقل أنه اعتبارا من 30 يونيو 2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، تم التخطيط لإنشاء عدد 21 محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري علي النيل إلى 59 كوبري.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل هي محاور تحيا مصر وطلخا الجديد وبنها الجديد والخطاطبة وبني مزار وطما وجرجا، فيما يجري تنفيذ 8 محاور هي محاور حلوان وعدلي منصور وسمالوط وديروط وقوص وكلابشة ودراو وبديل خزان أسوان، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم 6 محاور هي شبراخيت وسمنود وعمروس والفشن ومنفلوط وأبو تيج، بالإضافة إلى استكمال محوري طما وجرجا.