سعاد ماسى تعود لمصر بحفلة أوركسترالية 27 ديسمبر

وتعيد إحياء أشهر وأقدم أغنيات مشوارها الفنى الممتد لأكثر من ثلاثة عقود

تستعد الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسى للعودة إلى مصر بعد غياب، لتقدم لجمهورها فى مصر حفلا غنائيا فى قلب القاهرة، يحتضنه مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، مساء الجمعة 27 ديسمبر.

وتعيد ماسى إحياء أشهر وأقدم أغنيات مشوارها الفنى الممتد لأكثر من ثلاثة عقود على طريقة الأوركسترا، رفقة المايسترو جورج قلته، وتبث روح موسيقية مغايرة على أعمالها المحفورة فى قلوب جمهورها العربى، مثل «مسك الليل» و«غير انت» وأغنية «سلام»، التى خاضت بها أولى تجاربها مع اللهجة المصرية، إضافة إلى تقديمها توليفة مميزة من روائع ألبومها الجديد «أمنية».

واحتفت المطربة الجزائرية بعودتها للساحة الغنائية بألبوم جديد بعد غياب دام أربع سنوات منذ ألبومها الأخير «المتكلمون»، واختارت له اسم «أمنية»، وضم فى جعبته 10 أغنيات، منها «بان كل شى» و«رانى نتعلم» و«انت وأنا».

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغانٍ، تعد من أقدم فنانات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل «مسك الليل»، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة «راوى» الذى ظهر للنور رسميا منذ 18 عاما، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية «داب»، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم «أوه حرية»، واختتمت رحلة ألبوماتها بألبوم «المتكلمون»، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبوم «أمنية».