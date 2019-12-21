اليونان تقرر تسليم الروسي المتهم بجرائم سيبرانية إلى فرنسا

قررت اليونان تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك المتهم بجرائم سيبرانية، والمطلوب في 3 دول بينها روسيا، إلى فرنسا.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، الجمعة، عن مسؤول يوناني قوله، إن وزير العدل اليوناني كوستاس تسياراس قرر تسليم فينيك الى فرنسا.

وقال محامي فينيك إن موكله قرر إعلان إضرابه عن الطعام احتجاجا على قرار وزير العدل، معتبرا إياه "حكما بالإعدام".

وجدير بالذكر أن ألكسندر فينيك (40 عاما)، الذي اعتقل في اليونان عام 2017، مطلوب للعدالة في كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بمختلف التهم المتعلقة بجرائم الاحتيال وتبييض الأموال على الإنترنت.

ويمهد القرار اليوناني الطريق لتسليم فينيك للولايات المتحدة في نهاية المطاف، وذلك بعد إتمام الإجراءات القضائية بحقه في فرنسا.

وتتهم الولايات المتحدة المواطن الروسي بإدارة منصة إلكترونية لصرف العملات الرقمية، بما فيها "بيتكوين"، استخدمت لتسهيل ارتكاب مختلف الجرائم، من اختراق الحواسيب إلى تهريب المخدرات، فيما يقدر حجم التعاملات عبر المنصة الإلكترونية المذكورة بـ 4 مليارات دولار.

ولم يعترف فينيك بجرمه، ونفى مسؤوليته عن إدارة أي منصة إلكترونية، قائلا إنه كان مستشارا فنيا في المنصة المشار إليها، وليس مديرها، ومنذ اعتقاله في اليونان، كان فينيك يصر على تسليمه لروسيا، حيث يواجه تهمة أخف.