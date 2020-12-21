رحيل رائدة أدب الطفل اليمنية نجيبة حداد

غيب الموت عن عالمنا، اليوم الاثنين، الكاتبة اليمنية نجيبة حداد، «ماما نجيبة»، رائدة أدب الطفل.



ونجيبة محمود علي حداد، من مواليد محافظة عدن 1950، عملت وكيل قطاع الفنون الشعبية والمسرح بوزارة الثقافة، وعضو أنصار الطفولة في الوطن العربي، وعضو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعضو لجنة حقوق الإنسان (حقوق الطفل).



حصلت على عدد من الشهادات والميداليات الوطنية والعربية والدولية، وتم تكريمها من قبل المنظمة العالمية لاتحاد الأدباء والكتاب الأفروأسيويين، وشغلت منصب الرئيس الفخري لاتحاد سفراء الطفولة العرب 2010، وعملت نائب رئيس لجنة التواصل بالشخصيات اللجنة الشعبية لمناصرة ــ رئيس الجمهورية.