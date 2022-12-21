برلين تدعو واشنطن إلى دعم الأصدقاء لتجنب حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تطبيق مبادئ "دعم الأصدقاء" فيما يتعلق بحزمة إعانات خضراء تم إقرارها مؤخرا، وتهدد بإشعال حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع تلفزيون وكالة أنباء بلومبرج، أعرب ليندنر، اليوم الأربعاء، عن قلقه من أن تؤدي حزمة المناخ الأمريكية المعروفة باسم قانون خفض التضخم إلى وضع الشركات الأوروبية في وضع غير موات ودعا إلى "الدبلوماسية التجارية" للتوصل لحل.

وأضاف ليندنر، أن "دعم الأصدقاء" الذي تتعاون في إطاره الدول التي تتشارك نفس القيم في تصنيع وتوريد المواد الخام، هو الطريق الصحيح للمضي قدما.

وتابع ليندنر أن "شركاء القيم لابد أن يكونوا شركاء التجارة المفضلين".

وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر: "تتمثل رؤيتي في إقامة منطقة تجارة حرة للديمقراطيات الليبرالية في العالم، ويمكن أن تكون تلك أولى الخطوات لتحسين العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

واستطرد ليندنر: "سنستفيد كلانا من هذه الفكرة وأعتقد أن هناك انفتاحا لدى الجانب الأمريكي".

يذكر أن بعض القواعد الحاكمة للإعانات الخضراء أثارت عضب حلفاء للولايات المتحدة في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وقد حثت ألمانيا وفرنسا واشنطن هذا الأسبوع على منح أوروبا نفس الاستثناءات التي تتمتع بها دول ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك وكندا.