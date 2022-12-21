طائرات حربية تركية تحلق مجددا فوق جزر يونانية غير مأهولة

قالت هيئة الأركان العامة للجيش اليوناني، إن مقاتلتين قاذفتين من تركيا حلقتا فوق جزر يونانية غير مأهولة شرقي بحر إيجة اليوم الأربعاء.

وتشمل تلك الجزر، الثلاث أجاثونيسي وأركي وليبسو، التي يقطنها إجمالي نحو ألف شخص. وحلقت الطائرات طراز إف- 16 فوق هذه الجزر، وجزر أخرى غير مأهولة، على ارتفاع حوالي 9000 متر.

واعترضت مقاتلات يونانية الطائرتين التركيتين، وفقا لتقرير بثته قناة "إي آر تي" الرسمية.

وحلقت القاذفات التركية فوق الأراضي اليونانية 216 مرة في الفترة بين يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين. وبالإضافة إلى ذلك، دخلت الطائرات التركية المجال الجوي اليوناني دون إذن 10103 مرات خلال هذه الفترة، وفقا لما ذكرت هيئة الأركان العامة اليونانية.

ولطالما أدان الاتحاد الأوروبي هذه الأعمال.

ويعد التحليق في المجال الجوي، خاصة فوق المناطق المأهولة، انتهاكا جسيما لسيادة البلاد.

يذكر أن هناك خلافات بين اليونان وتركيا بشأن العديد من القضايا. وكانت الدولتان على شفا الدخول في حرب صيف 2020. كما أن هناك نزاعات تتعلق بحقوق السيادة في بحر إيجة واستغلال مخزونات الغاز المحتملة في المنطقة، ضمن أمور أخرى.