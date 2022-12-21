تنظيم 7 فعاليات ثقافية وفنية وتوعوية في قصور الثقافة والمدارس بمطروح

أعلن محمد حمدي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، تنظيم 7 فعاليات فنية وثقافية وتوعوية بقصور وبيوت الثقافة والمدارس بالمحافظة.

وأوضح حمدي عمل 3 ورش فنية للموهوبين لطلبة مدرسة رياض الصالحين بمدينة مرسى مطروح للفنانة شيماء الواعي، وببيت ثقافة الضبعة للفنان سامي رزق، ولذوي الاحتياجات الخاصة للفنانة منى شاكر، كذلك عمل استعراض لفرقة الفنون الشعبية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات بقصر ثقافة الطفل للفنون الشعبية، بالإضافة عمل محاضرة توعوية للكاتب الصحفي على الشوكى بنادي الأدب، عن الهجرة غير الشرعية وأثرها على الأمن القومي.