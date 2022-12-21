انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون لتطوير نظام تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حول جهود التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة "NICE" الدولية بالمملكة المتحدة.

وفي تقريره، أشار اللواء بهاء الدين زيدان إلى انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع منظمة "نايس" الدولية بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان الوصول العادل للتكنولوجيات الصحية بالدولة المصرية، موضحا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال اقتصاديات الدواء؛ حيث يهدف إلى دعم نظام تقييم التكنولوجيا الصحية في مصر، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن، وتحقيق التوازن بين تقديم أفضل رعاية للمواطنين مع تبني الابتكار وضمان القيمة مقابل المال.

وفي هذا الإطار، أشاد اللواء بهاء الدين زيدان بالجهود التي بذلتها منظمة "نايس" الدولية خلال تنفيذ الحزمة الأولى من التعاون المشترك، والتي أدت إلى ترسيخ مبادئ وثقافة تقييم التكنولوجيا الطبية بين العاملين في المجال الصحي بمصر، معرباً عن سعادته بتوقيع المرحلة الثانية للمشروع التي ستؤدي إلى وضع مصر في مصاف الدول التي تقيم التكنولوجيا الطبية بشكل علميّ، وإتاحة فرص أكبر لوصول الأدوية المبتكرة للمريض المصري بالسعر العادل.

وقال رئيس هيئة الشراء الموحد: يحظى هذا المشروع بدعم من السفارة البريطانية في مصر، وتقوم على تنظيمه شركة "استلر" لإدارة البرامج التدريبية والتعليمية، وتم التوافق على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية مطلع شهر يناير المقبل، ومن المخطط أن تقدم منظمة "نايس" خلاله الدعم عن بُعد من خلال شبكة الإنترنت.

وأضاف اللواء طبيب بهاء زيدان، أنه من المقرر أن يحضر ممثلون عن المنظمة إلى مقر هيئة الشراء الموحد خلال شهر فبراير المقبل؛ لمتابعة خطوات تقييم التكنولوجيا التي تقوم بها الهيئة وتقديم الدعم الفني المطلوب، للوصول إلى تطبيق أفضل الممارسات، على أن يقوم فريق "نايس" بكتابة تقرير بالتوصيات وخارطة الطريق تتسلمه هيئة الشراء الموحد.

جدير بالذكر أن المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة يقدم الدعم للهيئة المصرية للشراء الموحد لإنشاء عملية لتقييم التكنولوجيا الطبية طبقا للمعايير العالمية المستخدمة، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن والبدء في حزمة العمل الأولى، والتي تضمنت تحديد نطاق العمل، وتحليل أصحاب المصلحة وتحديد قدرة تقييم التكنولوجيا الطبية في مصر، بالإضافة إلى تحليل الوضع الحالي لنظام تقييم هذه التكنولوجيا لاكتشاف التحديات والفرص، ومن ثم تم إعداد خارطة طريق للخطوات المقبلة.

وأسفرت حزمة العمل الأولى عن عدة نتائج إيجابية كان من بينها صياغة تقرير عن الوضع الحالي لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية في مصر، والتحديات التي تواجه تطبيقها، بجانب إنشاء منتدى مكون من أصحاب المصلحة بالجهات الحكومية المعنيين بتقييم تلك التكنولوجيا؛ لضمان استمرار التواصل معهم والمشاركة الفعالة من خلال التعاون في مشروعات مشتركة وتجميع البيانات اللازمة لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية، وخارطة طريق مقدمة من فريق المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة "NICE" لشرح الخطوات المقبلة وعرض مقترحاتهم الخاصة بحزمة العمل الثانية، وغيرها من النتائج الإيجابية.

كما أن المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة بالمملكة المتحدة هو وكالة أو منظمة أنشئت في عام 1999 ولها صلاحيات واسعة تشمل العديد من برامج العمل، بما في ذلك المبادئ التوجيهية السريرية وتقييم التكنولوجيا الطبية وتدخلات الصحة العامة.