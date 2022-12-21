برلمان بيرو يقرر تقديم موعد الانتخابات العامة إلى أبريل 2024

وافق البرلمان في بيرو على تقديم موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل 2024 في محاولة لحل الأزمة السياسية التي تضرب البلاد.



وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن أعضاء الكونجرس صوتوا بأغلبية 93 صوتا مقابل 30، وامتناع عضو واحد عن التصويت، لمصلحة تعديل موعد الانتخابات.



وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه بموجب النص يتعين على الرئيسة الحالية دينا بولوارتي أن تسلم السلطة في يوليو 2024، لمن سيفوز في تلك الانتخابات.



يذكر أن بيرو تشهد احتجاجات عقب اعتقال الرئيس السابق بيدرو كاستيو الذي حاول حل البرلمان أول الشهر الجاري، وتم اعتقاله خلال محاولته الوصول إلى السفارة المكسيكية لطلب اللجوء وقرر القضاء بقاءه في السجن لمدة 18 شهرا حتى يونيو 2024 لاتهامه بالتمرد.