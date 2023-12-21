بعثة بيراميدز تطير إلى الإمارات استعدادا للمشاركة بكأس السوبر

انطلقت بعثة نادي بيراميدز إلى الإمارات، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وتقام بطولة السوبر يومي 25 و28 من شهر ديسمبر الجاري في الإمارات، بمشاركة أربع فرق هي الأهلي وبيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وضمت بعثة بيراميدز المتجهة إلى الإمارات 28 لاعبا كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، شريف إكرامي، أحمد ميهوب ويوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد الشيبي، محمد حمدي، كريم حافظ، أسامة جلال ومحمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة، سيف جعفر، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، بلاتي توريه، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، إسلام عيسى ومحمود عبد العاطي.

الهجوم: فخري لاكاي، فيستون ماييلي ودودو الجباس.