مطار العريش يستقبل 38 طن مساعدات من روسيا وقطر لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرتين من روسيا وقطر، تحملان كميات من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن طائرة مساعدات وصلت من روسيا تحمل 18 طن مساعدات إنسانية؛ تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

كما وصلت طائرة من قطر تحمل 20 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة.

وبلغ عدد الطائرات التي وصلت من قطر إلى مطار العريش منذ 21 أكتوبر الماضي 47 طائرة، بإجمالي 1501 طن من المساعدات.