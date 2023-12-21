 القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بأكثر من مليون جنيه بالجيزة - بوابة الشروق
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القبض على 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بأكثر من مليون جنيه بالجيزة

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:10 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 9:10 م

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 عناصر إجرامية بالجيزة بحوزتهم مخدرات بأكثر من مليون جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم استهداف المتهمين وضبطهم 3 عاطلين، وسيدة "لاثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهم (9 كيلو هيروين، 1,500 كيلو حشيش، بندقية آلية ، بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، طلقات مختلفة الأعيرة، 2 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و250 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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