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بعثة بيراميدز تصل أبو ظبي للمشاركة في السوبر المصري للأبطال

محمد عاطف
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 7:33 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 7:33 م

وصلت بعثة فريق بيراميدز، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويخوض فريق نادي بيراميدز السوبر المصري في أبوظبي حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم 25 ديسمبر الجاري.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي في استقبال بعثة نادي بيراميدز التي يترأسها ممدوح عيد، وقاموا بتسهيل إجراءات الدخول للبعثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو  - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا

الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس


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