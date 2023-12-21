أوكرانيا تحصل على 5000 وحدة اتصال إنترنت ستارلينك من بولندا

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أعلن ميخائيلو فيدوروف نائب رئيس الوزراء الأوكراني المسئول عن الابتكار والتطوير، إن بلاده حصلت على 5000 وحدة اتصال إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك من بولندا بما يتيح لها توفير خدمة الإنترنت بالقرب من خطوط جبهة القتال مع روسيا في المدارس والمستشفيات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المسئول الأوكراني القول، إن بلاده تمتلك حاليا حوالي 47 ألف جهاز إنترنت ستارلينك قدمت بولندا منها حوالي 19.5 ألف جهاز.

يذكر أن خدمة ستارلينك تابعة لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وتوفر الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية عبر سلسلة من الأقمار الاصطناعية.

وتتكون الخدمة من آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة، والمنتَجة بشكل شامل، لتعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.