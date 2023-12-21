الولايات المتحدة تكرر دعوتها لتقليل عدد الضحايا المدنيين في حرب غزة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجددا إلى عمليات عسكرية "أكثر استهدافا" من قبل إسرائيل، وسط ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في القتال في غزة.

وقال بلينكن الأربعاء: "نتوقع أن نرى، ونريد أن نرى، تحولا إلى عمليات أكثر استهدافا مع عدد أقل من القوات التي تركز حقا على التعامل مع قيادة حماس وشبكة الأنفاق (تحت غزة)".

وأوضح بلينكن أنه إذا كانت هذه هي استراتيجية إسرائيل، فإن "الضرر الذي يلحق بالمدنيين سينخفض أيضا بشكل كبير".

وكانت الإدارة الأمريكية دعت إلى ذلك لأول مرة الأسبوع الماضي بعد زيارة قام بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى إسرائيل.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن عدد القتلى المدنيين وصل إلى ما يقرب من 20 ألفا. وتعتبر وكالات الأمم المتحدة المختلفة الأرقام ذات مصداقية، إن لم تكن أقل من العدد الحقيقي.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف "سابق لأوانه" للعمليات ضد حماس، متعهدا مرة أخرى بالقضاء على كل مقاومة من قبل الحركة.

وقال نتنياهو في رسالة فيديو: "نحن مستمرون في الحرب حتى النهاية. ستستمر حتى يتم القضاء على حماس، حتى النصر".

وأضاف: "من يعتقد أننا سنتوقف هو منفصل عن الواقع"، مضيفا أن الحرب ستنتهي عندما تحقق إسرائيل أهدافها: "القضاء على حماس، وإطلاق سراح رهائننا وإزالة التهديد من غزة".

وأضاف: "جميع إرهابيي حماس من أولهم إلى آخرهم، هم رجال ميتون يمشون... لديهم احتمالان فقط: الاستسلام أو الموت".