 أوروجواي: زيادة دعم حزب الجبهة العريضة في استطلاع للرأي إلى 45% من الأصوات - بوابة الشروق
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أوروجواي: زيادة دعم حزب الجبهة العريضة في استطلاع للرأي إلى 45% من الأصوات

أوروجواي
أوروجواي
مونتيفيديو (د ب أ)
نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 3:38 م

من المتوقع أن يحصل حزب "الجبهة العريضة" اليساري المعارض في اوروجواي على 45% من الأصوات في الانتخابات العامة، بينما ستحصل الأحزاب الثلاثة الكبرى في الائتلاف الحاكم معا على 38% من الاصوات.

وجاء ذلك وفقا لاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إكيبوس كونسولتوريس" لاستطلاعات الرأي، في الشهر الماضي، ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء نتائجه، اليوم الخميس.

وكانت نسبة التأييد لحزب "الجبهة العريضة" بلغت 40%، والائتلاف الحاكم بلغت 35%، في أكتوبر الماضي. فيما تراجعت نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم إلى 12%، بالمقارنة مع 17% في أكتوبر.

ومن المقرر أن تجري أوروجواي الانتخابات العامة في أكتوبر من عام 2024، حيث سيختار الناخبون رئيسا جديدا وبرلمانا جديدا.


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