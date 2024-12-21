صحيفة ألمانية: 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا في حادثة الدهس بمدينة ماجديبورج

أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، بسقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 80 مصاباً، في حادثة الدهس التي وقعت بمدينة ماغديبورج بوسط ألمانيا، بعد اقتحام سائق سوقًا لعيد الميلاد.

وصدمت السيارة، الحشد لمسافة لا تقل عن 400 متر، بحسب الصحيفة الألمانية. فيما ألقت الشرطة الألمانية، القبض على السائق الذي اقتحم السوق.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان على منصة «إكس»، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد تثير أسوأ المخاوف.

وأضاف شولتس: «أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماغديبورغ. أتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المتفانين في هذه الساعات العصيبة».

وفي أعقاب الحادث، ذكرت الشرطة أن هناك اشتباهًا في وجود عبوة ناسفة بالسيارة. وقال متحدث باسم حكومة ماجديبورج، إن حادث السيارة ربما كان هجومًا.