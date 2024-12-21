إقامة مراسم تأبين اليوم السبت في ماجدبورج بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد

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في أعقاب حادث الدهس بسيارة مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج بوسط ألمانيا، من المقرر إقامة مراسم تأبين في كاتدرائية المدينة اليوم السبت الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

وقالت عمدة ماجدبورج، سيمون بوريس، للصحفيين وهي تبكي، إنها تريد أن تعطي المتضررين وأقاربهم والمواطنين فرصة للحداد.

وقالت بوريس التي بدا عليها الذهول "سنحتاج إلى وقت طويل للحزن... سوف نتعامل مع كل هذا بشكل شامل".

ووفقا لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف، قتل شخص بالغ وطفل صغير وأصيب 64 شخصا في حادث الدهس.

وقال هاسيلوف إن الضحايا بينهم من أصيب بجروح طفيفة وخطيرة. وتم تنكيس الأعلام في البلاد.