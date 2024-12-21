 إقامة مراسم تأبين اليوم السبت في ماجدبورج بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد - بوابة الشروق
السبت 21 ديسمبر 2024 12:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

إقامة مراسم تأبين اليوم السبت في ماجدبورج بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 10:48 ص

في أعقاب حادث الدهس بسيارة مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج بوسط ألمانيا، من المقرر إقامة مراسم تأبين في كاتدرائية المدينة اليوم السبت الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

وقالت عمدة ماجدبورج، سيمون بوريس، للصحفيين وهي تبكي، إنها تريد أن تعطي المتضررين وأقاربهم والمواطنين فرصة للحداد.

وقالت بوريس التي بدا عليها الذهول "سنحتاج إلى وقت طويل للحزن... سوف نتعامل مع كل هذا بشكل شامل".

ووفقا لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت راينر هاسيلوف، قتل شخص بالغ وطفل صغير وأصيب 64 شخصا في حادث الدهس.

وقال هاسيلوف إن الضحايا بينهم من أصيب بجروح طفيفة وخطيرة. وتم تنكيس الأعلام في البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك