وزير الإسكان: جدول زمني لإنهاء الأعمال الجارية بـ40 عمارة ضمن مشروع جنه بالقاهرة الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بعددٍ من المشروعات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة، والتي شملت مشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات، ومنطقة أرض المعارض، ودار مصر المرحلة الأولى بالأندلس، ومشروع جنة بالتجمع الثالث، والمستمر استقبال طلبات الحجز من المواطنين ببعض المشروعات منها حتى ٢٦ ديسمبر الجاري، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات ودفع معدلات التنفيذ، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وشدد وزير الإسكان على سرعة الانتهاء من مشروعات الخدمات وتنسيق الموقع، والتشطيبات الجاري تنفيذها ببعض العمارات بالمشروعات، وتلافي الملاحظات، بهدف تسليم الوحدات في المواعيد المقررة، أو إتاحتها للمواطنين الجدد المتقدمين للحجز، وتوفير مختلف سبل الراحة للقاطنين بالمشروعات والمنتقلين للسكن.

ووجه خلال تفقده لموقع 40 عمارة بمشروع جنة بالتجمع الثالث، والتي لم يتم الانتهاء منها، بإعداد جدول زمني للانتهاء من الأعمال الجارية بالموقع خلال الأسبوع الأخير من يناير المقبل، ومراجعة موقف الشركات وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، حيث أفاد رئيس الجهاز بأنه تم سحب الأعمال من عدد من الشركات بالفعل.

واطلع على الموقف التنفيذي للمشروع وعدد الوحدات التي تم تسليمها والمتبقي، حيث وجه بإعداد خطة شهرية تتضمن تسليم 25 وحدة كل شهر للالتزام بالمواعيد المقررة للتسليم وسحب الأعمال من الشركات غير الملتزمة، والابقاء على الشركات الملتزمة، على أن يتم الانتهاء من تسليم المشروع خلال عام من الآن، كما تجول بإحدى العمارات السكنية التي سيتم تسليمها وأبدى استياءه من التشطيبات الداخلية للوحدات، ووجه بإلزام الشركات المنفذة بإنهاء جميع الملاحظات لتسليم الوحدات للمواطنين بصورة تليق بوزارة الإسكان.



وأكد وزير الإسكان أنه سيقوم بزيارة أخرى لمشروع سكن مصر بأرض المعارض خلال يناير المقبل للتأكد من تنفيذ جميع التوجيهات، موجهاً بضرورة التحرك السريع بحجم العمل، كما راجع الوزير موقف المحال التجارية بالمشروع والذي يبلغ عددها نحو 100 محل.

ووجه وزير الإسكان رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بوضع خطة واضحة ومحددة للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق والمحاور بالمدينة، وعرضها عليه في أسرع وقت ممكن، على أن تتضمن الخطة النتائج التي تستهدفها تلك المشروعات، والتحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطة.



ومن جهته، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة، أن مشروع جنة بالتجمع الثالث يتكون من 365 عمارة بإجمالي وحدات 8760 وحدة بمساحات متنوعة، وجارٍ حالياً استقبال طلبات المواطنين لحجز وحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة بعدد 409 وحدات سكنية حتى يوم 26 ديسمبر الجاري على موقع مسكن: reserve@nuca.gov.eg.



وقال الغيطى إنه تم الإعلان عن جاهزية تسليم 332 عمارة بمشروع جنة، وجارٍ تنفيذ وتشطيب 35 عمارة بنسبة تنفيذ متقدمة، ويحاط المشروع بسور خرساني، ويوجد به ٣ بوابات للدخول والخروج للمستفيدين بالوحدات.

وأشار إلى أن الخدمات المتواجدة بالمشروع تشمل 4 أسواق تجارية، تم طرح وتشغيل عدد 1 سوق تجارية، ودور عبادة، وجارٍ استكمال جانب من مشروعات الخدمات الأخرى، موضحًا أن مشروع دار مصر مرحلة اولى بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث، ويجري به تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير وتنسيق الموقع.

وأضاف رئيس الجهاز أن مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض، يتكون من 364 عمارة بمساحات وحدات متنوعة، لافتاً إلى أن المنطقة الأولى بسكن مصر بأرض المعارض تتكون من 196 عمارة، والمنطقة الثانية 149عمارة، والمنطقة الثالثة 19عمارة، وأنه تم الانتهاء من العمارات وجارٍ العمل في بعض المرافق والطرق، وتم الإعلان عن جاهزية تسليم عمارات 150عمارة، ويوجد بالمشروع مركز طبي، وحضانة، والبدء في تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، ودور عبادة، وجارٍ العمل على طرح محال تجارية بالمشروع لزيادة الخدمات.

ونوه بأن مشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات، والذي يتكون من 148 عمارة بإجمالي وحدات 3552 وحدة، وتم الإعلان عن جاهزية تسليم عدد 3544 وحدة، وجار تشطيب بعض العمارات، ويحاط المشروع بسياج شجري وحديدي.