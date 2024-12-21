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دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في وسط إسرائيل بما في ذلك تل أبيب، إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه فشل في اعتراض صاروخ قادم من اليمن، فيما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في تل أبيب.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت بلاغات عن أضرار في تل أبيب جراء سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

يأتي هذا فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بأن ثلاث إصابات سجلت جراء استهداف تل أبيب بصاروخ أطلق من اليمن.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت يوم الخميس، مسئوليتها عن إطلاق صاروخين بالستيين فرط صوتيين على إسرائيل بعد إعلان تل أبيب عملية اعتراض وشن غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة للجماعة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن القوة الصاروخية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين إسرائيليين في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب).