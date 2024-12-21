اليمن: انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني

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هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، مساء السبت، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، "إن الغارات استهدفت مواقع عسكرية في جبلي عطان ونقم جنوبي وشرقي العاصمة صنعاء".

وأكد السكان، تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة، دون أن يتضح حجم الخسائر.

ولم يتطرق الحوثيون إلى تفاصيل القصف حتى الآن.

وبدأت الغارات الأمريكية البريطانية في اليمن في 12 يناير 2024، رداً على هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، التي يقولون إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل نصرة لغزة، قبل أن توسع نطاق عملياتها مستهدفة سفنا أمريكية وبريطانية.

ومنذ الخميس الماضي صعد الحوثيون هجماتهم على إسرائيل، ما استدعى الأخيرة إلى شن هجوماً جوياً على موانئ الحديدة، غربي البلاد، ومحطات الطاقة في صنعاء، مخلفاً أضرارا مادية في ميناء الحديدة وتسعة قتلى من العمال وإصابة ثلاثة آخرين.