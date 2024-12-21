جماعة الحوثي تعلن استمرار عملياتها ضد إسرائيل وتمهد للمرحلة السادسة

قالت جماعة الحوثي اليمنية، إنها لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وستستمر في وتيرة عملياتها العسكرية في إطار المرحلة الخامسة من إيلام «العدو» في إشارة إلى إسرائيل.

وصرح عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي عبد الله النعمي، في حديث لقناة العالم الإيرانية، بأن ّعملية إطلاق صاروخ فرط صوتي علی الأراضي المحتلة، كانت رسالة لإسرائيل مفادها أن البناء علی الاستفراد بالشعب الفلسطيني، مجرد أوهام، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه ربما سيتم الإعلان عن المرحلة السادسة من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي، خلال الأيام القادمة، إذا استمر في عدوانه علی غزة.

وتابع: «نتمنی أن يكف العدو الصهيوني عدوانه علی الشعب الفلسطيني في غزة، ودون ذلك، فإن العمليات العسكرية اليمنية في تطور علی مستويي الكم والنوع وهناك تصاعد منشود وإمكانيات كبيرة لدی القوات المسلحة اليمنية لإنتاج منظومات أكبر وأكثر دقة من ذي قبل وعملياتنا ستستمر إلی أن يتم وقف إطلاق النار علی غزة ورفع الحصار الكامل عن إخواننا في غزة».

ولفظ «القوات المسلحة اليمنية» الذي تحدث عنه القيادي الحوثي يُقصَد به قوات جماعة الحوثي، التي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال اليمن، ولا تحظى باعتراف دولي.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح السبت، أنه فشل في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وسقط بالقرب من تل أبيب.

في حين تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غربي البلاد، لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمالي العاصمة.