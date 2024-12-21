 30 مصابا إسرائيليا جراء صاروخ حوثي.. والاحتلال يحقق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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30 مصابا إسرائيليا جراء صاروخ حوثي.. والاحتلال يحقق

وكالات
نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 10:21 ص

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم السبت، أن الجيش يحقق في سبب الفشل في اعتراض الصاروخ اليمني الذي انفجر بتل أبيب وخلف 30 مصابا.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن فرق الإسعاف نقلت المصابين بجروح إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف، إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

هذا وأظهرت مقاطع مصورة فشل القبة الحديدية الإسرائيلية باعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وقال جيش الاحتلال، إن محاولاته لاعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن باءت بالفشل بعيد إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل.

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، قصف هدف عسكري في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي ردا على القصف الإسرائيلي لليمن والمجازر المستمرة في قطاع غزة.

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