البدري: حديثي بشأن عدم إفراز الدوري لعناصر جديدة تم تفسيره بشكل خاطئ

تحدث حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن أساءت البعض فهم تصريحاته بشأن عدم إفراز الدوري الممتاز لعناصر جديدة، مشيرًا إلى أنه يتابع جميع اللاعبين في الدوري المصري، وأوروبا من أجل تجنب مشاكل المعسكر الأخير.

وقال البدري في تصريحاته التلفزيونية، عبر القناة الأولى: " أتابع كل الفرق وبعض اللاعبين في مباريات بملعبهم وخارج ملعبهم".

وأوضح: "قلت إن الدوري لم يفرز عناصر جديدة، وتم تفسير الكلام بشكل خاطئ".

وتابع: "أنتظر من خلال متابعتي عناصر جديدة تمنحني قاعدة اختيار لمواجهة مشكلة مثل المعسكر الأخير وعانينا من مشكلة في رأس الحربة لدرجة استدعاء كهربا رغم عدم انتظام مشاركته في هذا المركز".

وأردف: "لم أحبط اللاعبين، بل لم يفرز عناصر مختلفة عن الموجودة في منتخب مصر".

وواصل: "سعيد بالذات لمصطفى محمد وأتمنى أن يكون جيدا رغم تذبذب مستواه، يلعب في ناد كبير وتحت ضغط عكس لاعب آخر يحتاج لوقت أو يلعب تحت ضغط وغيرها من الاعتبارات".

واستكمل: "حسام حسن تواجد من قبل، ومروان مجسن جيد هذه الفترة، كلمت كوكا وأترقب موقفه في يناير، لقد أبلغني بإمكانية انتقاله لناد آخر، أتابع كل الأمور للاستقرار على قوام المنتخب قبل مارس المقبل، وباسم مرسي أتابعه ويحاول بشكل جيد".

وعن أزمة الظهير الأيسر، أجاب: "لا يمكن حسم من سيشغل هذه الجبهة في منتخب مصر،أريد التعامل بواقعية ومنطقية وعمق ومصداقية، ومساندة لمنتخب مصر بعيدا عن أي ألوان أو فئوية أو خلافات أو حب وكره".

وأضاف: "نفس الكلام بالنسبة للاعبين، لابد من مساندتهم بعيدا عن الحب والكره، بل مساندتهم لأن الظروف تجبرنا لمواجهة نقص عددي أو إصابات، وتفادي أي نقد سلبي، لنكمل بعضنا الإعلام مع حسام البدري واللاعبين فهم الذين يخرجون عمل الجهاز الفني لإسعاد الجماهير المصرية".

واستكمل: "أتابع لاعبي مصر في إنجلترا، لكن أحمد حجازي مبارياته ليست متاحة، الأمر لا يتعلق بتقييمهم بل تقارب، مثلما أفكر في المحليين بعمل تجمع لوجبة غداء أو عشاء سويا، لكن الارتباطات والمعسكرات، تبقى صعوبات أمام محاولات التقارب".

واختتم: "سعيد جدا بصلاح في كأس العالم للأندية ورغبته في تواجد مصر مجددا بكأس العالم، فهي رسالة من لاعب لزملائه بأن نتواجد في مونديال قطر، هذه رسالة مهمة جدا، نجاحي سيكون نجاح للمدربين المصريين، وأتمنى أن يحالفني التوفيق لتحقيق أحلام الجماهير المصرية".