محافظ مطروح يبحث الاستفادة من بئر المياه بقرية أم الصغير لزراعة 2000 فدان

بحث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقائه مع المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، توصيات لجنة دراسة الاستفادة من بئر المياه الجديد بقرية جارة أم الصغير في سيوة بطاقة 600م3/ الساعة، والمنفذ من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى.



وأشار مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، إلى أنه من بين توصيات اللجنة دراسة الاستغلال الأمثل لكميات المياه التى يتم ضخها من البئر القديم والجديد، من خلال التوسع في زراعة النخيل والزيتون، واستصلاح وزراعة نحو 2000 فدان بالرى الحديث، منها 1000 فدان جاهزة حاليا مع توفير البنية التحتية لها.



ولفت إلى أنه سيتم خلال شهر إنهاء الرفع المساحى وإعداد الخرائط للمنطقة المستهدفة، كذلك ضرورة مراجعة الشبكة القديمة للرى، وتقليل الفاقد من المياه وتقليل نسبة مياه الصرف الزراعى، كذلك إقامة جمعية زراعية من أهالي قرية الجارة للمشاركة في وضع رؤى الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بالجارة، كذلك إصلاح تسريب المياه بالبئر القديم وصيانته للحفاظ على المياه من الإهدار.



ونوه بأنه سيتم استلام الوحدة المحلية للبئر الجديد تحت إشراف إدارة الموارد المائية والري، كذلك بحث وتشجيع تنمية موارد الجارة من الثروة الزراعية والمياه لتحقيق عائد اقتصادى، مع مقترح إقامة مصنع تعبئة للتمور ومعاصر زيتون توفر مزيدا من فرص العمل لأبناء القرية وتحقق اكتفاء ذاتيا وتنمية مستدامة.



بينما أكد محافظ مطروح ضرورة التأكد من استمرارية كميات المياه بخزان البئر الجديد، وقدرته على رى المساحات الزراعية المقترحة على المدى البعيد ولفترة زمنية كبيرة تحقق الاستقرار وتشجع الاستثمار الزراعى المستدام.



من ناحية أخرى، أوضح مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، أن مشتل الزراعات بالحقول الإرشادية في المركز جاهز حاليا لتوزيع 50 ألف شتلة زيتون، بالإضافة إلى الكمبوست والكبريت والمخصبات على المزارعين بمراكز ومدن المحافظة بالمجان، وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بالمركز، بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور بأراضى زراعة الزيتون.