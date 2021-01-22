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افتتاح مسجد البورش بقرية السيالة في دمياط بمليون جنيه

حلمي ياسين:
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 4:39 م

افتتحت مديرية الأوقاف بدمياط، اليوم الجمعة، مسجد "البورش" في قرية السيالة، ضمن خطة الافتتاحات لمديرية أوقاف دمياط، ليصل إجمالي عدد المساجد الجديدة المفتتحة مؤخرا 45 مسجدا.

وافتتح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، يرافقه الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، مسجد البورش، في قرية السيالة التابعة لمركز دمياط، بتكلفة مليون جنيه وأقيم بالجهود الذاتية.

وقال سلامة، إن وزارة الأوقاف، ستواصل جهودها لافتتاح المساجد في كافة أنحاء مصر، مشيرا إلى أن عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الوجيزة الماضية وصل إلى حوالي 700 مسجد.


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